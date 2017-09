Miks võib lennukis Jennifer Lawrence’i kõrval istumine ohtlik olla?

Time Magazine'i teatel meeldib paljudel temaga koos pidutseda, kuid lennukis mitte tema kõrval istuda.

Jennifer Lawrence / Greg Allen/AP/Scanpix

«Ma ei karda lennukiga lennata, vaid kardan lennukis iseennast, sest lendamise ajal võivad mind tabada paanika- ja klaustrofoobiahood. Muutun totaalselt väljakannatamatuks nii endale kui teistele, kuna kaotan enda üle kontrolli ja levitan paanikat,» selgitas staar.

27-aastasel Lawrence’il on olnud mitu juhust, kus tal tekib lennukiga lennates paanikahoog, mille ta on üritanud peita lennuhirmu taha, hakates karjuma, et lennuk kukub alla ja ebatavaliselt käituma.

«Kõige hullem on siis, kui lennuk satub õhuauku ja tekib tunne, et ole kuskile toetuda. On juhtumeid, mil ma sel ajal ei ole suutnud end enam kontrollida ja ma olen hakanud hüsteeriliselt käituma, rikkudes kaaslendajate rahu. Olen ka karjunud, et lõpp on käes. Igatahes osa stjuardesse juba tunneb mu kiikse,» sõnas näitlejanna.

Jennifer Lawrence / Mark Blinch/Reuters/Scanpix

Lawrence’i sõnul läks ta klaustrofoobia ühel Air France’i lennul nii kaugele, et ta üritas ust avada ja välja hüpata.

«Õnneks mind selle eest ei arreteeritud, kuid lennukid on minu jaoks väga kaustrofoobsed paigad ja ma ei suuda neis kaua viibida. Eriti pikkadel lendudel, mis on lausa tapvad,» lisas näitlejanna, kes peab sageli reisima.

15. augustil 1990. aastal USAs Kentucky osariigis Louisville’is sündinud Jennifer Lawrence kandideeris 2011. aastal filmiga «Paljad luud» Oscari ja Kuldgloobuse filmiauhindadeele naispeaosa kategoorias, kuid kaotas need Natalie Portmanile.

2013. aastal sai ta nii Oscari kui Kuldgloobuse naispeaosa kategoorias rolli eest linateoses «Õnneteraapia».