Hõissa! Seriaalis «Pilvede all» löövad täna pulmakellad

Kas abielu Voltsiga ka ajaproovile vastu peab, on juba omaette teema.

Tundub, et värskel abielupaaril polegi kõik nii muretu. Tänase osa treilerist võib aimata, et paari kimbutavad lasteprobleemid. «Kõik on rasedad! Välja arvatud mina,» ahastab selles Inga Lunge kehastatud tegelane.

Vaata treilerit: