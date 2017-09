Seksikad kaadrid! Miley Cyrus kooris end kunsti nimel paljaks

24-aastane popstaar on otsustanud poseerida tippfotograafi David LaChapelle'i uue raamatu «Lost + Found » kaanel, ihualasti. Tegemist on legendaarse fotograafi raamatuga, mis toob välja tema parimad palad 30 karjääriaasta jooksul. Raamatu kaante vahelt võib leida staarid nagu Britney Spears, Michael Jackson, Whitney Houston, David Bowie and Kendall Jenner. Miley vooruseks ei ole kindlasti tagasihoidlikkus. Aastal 2015 ilmus lauljatar punasele vaibale riietuses, mis jättis fantaasiale vähe ruumi.

Miley Cyrus / Scanpix

Vaata, kuidas on David LaChapelle kujutanud lauljannat enda «fotopiiblis» siit!