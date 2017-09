Pildid: Mehhiko maavärinas varises kool, võttes elu vähemalt 20 lapselt

Mehhiko meedia ja presidendi Enrique Peña Nieto teatel varises pealinnas Mexicos Enrique Rebsameni põhikool, kus vähemalt 20 õpilast ja neli õpetajat hukkus ning umbes 30 lapse asukoht on seni teadmata, edastab The Sun.

Mehhiko pealinnas Mexicos varises maavärina tõttu koolihoone / Alexandre Meneghini/AP/Scanpix

Rahvusvahelisse meediasse jõudnud fotodelt on näha, et tegemist oli neljakordse koolihoonega, mis oli üks esimesi, mis maavärinas varises.

Mehhiko meedia teatel said paar peret Whatsappis sõnumi koolis lõksus olevalt kahelt tüdrukult, kes teatasid, et nad on elus, kuid pimedas ega tea täpselt, kus nad on. Loodetakse, et varisenud koolihoones on veel lapsi elus.

Mehhiko pealinnas Mexicos varises maavärina tõttu koolihoone / Alexandre Meneghini/AP/Scanpix

Maavärin leidis aset ajal, mil lapsed olid tundides ning vanemad ruttasid kohe koolide juurde, et saada teada, kuidas nende lastega on.

Mehhiko pealinnas Mexicos varises maavärina tõttu koolihoone / Alexandre Meneghini/AP/Scanpix

Pragustel andmetel on hoonerusudest päästetud umbes 50 inimest, kellest osade vigastused on rasked ning leitud on 248 inimese surnukehad.

Mehhiko maavärinas hukkus üle 200 inimese / Alexandre Meneghini/AP/Scanpix

Mehhiko haridusministeerium teatas, et maavärinapiirkonnas suleti üle 200 kooli ja õppetöö katkestatakse seni, kuni oht kaob.

Meediasse jõudnud videotelt on näha, kuidas maavärina tekkides hooned kõikuma hakkavad ja osad neist kokku kukuvad.

Parameedikud püstitasid ohututesse kohtadesse ajutised traumapunktid, kus inimestele antakse esmaabi.

Nüüdsele maavärinale on järgnenud vähemalt 11 järeltõuget, kuid seismoloogide sõnul võib veel tulla üsna tugevaid järeltõukeid, mille magnituud on 5 – 6.

Hukkunute seas on ka 15 inimest, kes olid vulkaaniäärses kirikus missal, mis maavärinas kokku varises.

Mehhiko pealinna Mexico ala tabas 32 aastat tagasi, 19. septembril 1985. aastal maavärin magnituudiga kaheksa ja siis hukkus umbes 10 000 inimest.