Tõde sellest, kuidas tuli välja, et Kristel Mardisoo on salaja abielus

Eesti Ekspress kirjutab, et ajakirjandus sai salapärase e-kirja, kus soovitati uurida avalikust abieluvararegistrist ühe daami andmeid, kust selguski asjaolu, et Mardisoo on hoopiski Metsamaa.

Seda, kes see salapärane vihjaja oli ei tea, kuid see on kindel, mis kindel, et antud pommuudis lõi Eesti väljaannete lugejatearvu lakke.

"Jah, meil on olnud Taneliga kokkulahku- suhe ja, jah, ma olen abielus teise mehega," sõnas Padari endine elukaaslane Kristel Mardisoo, kes juba poolteist aastat ehk jaanuarist 2016 on olnud ametlikult abielus eduka ettevõtja Andreas Metsamaaga, Kroonikale. Hetkel elab ta enda sõnul üksi.