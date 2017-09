Vaata, kui realistlikud tunduvad staarpoliitikute valimislubadused

Urmas Sõõrumaa / SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Urmas Sõõrumaa - suurärimees ja Eesti Spordikomitee president on korraliku tee enda eelseisvateks valimisteks rajanud. Augusti lõpus registreeriti valimisliit Tegus Tallinn, mille asutajateks Jüri Mõis ja suurärimees ise. Taoistlike põhimõtete järgi elav Sõõrumaa armastab küll elada metsade rüpes, ent tema igapäevatoimingud on seotud kinnisavaraarendustega Tallinnas. Valimisliidu peamiseks lubaduseks on Keskerakonna ainuvõim Tallinnas ära võtta.

Beatrice / Instagram

Beatrice - Modelliagentuuri ema ja kodurestorani «Mull» perenaine rääkis telesaates «Ringvaade», et otseseid valimislubadusi tal kohe hoobilt jagada pole. Küll aga on tema suureks südameasjaks Tallinn ja selle unikaalne vanalinn, mis võiks olla mõeldud mitte ainult turistidele, vaid ka kohalikele elanikele. Beatrice, kes ise elanud vanalinnadžunglis ligi 9 aastat, tunnistas, et hetkel napib seal turvatunnet: «Olen ise vahel kutsunud kiirabi või politsei, kui akna taga action toimub.» Beatrice kandideerib Rahva Ühtsuse erakonnas Tallinna volikogusse.

Eve Kivi. / Erlend Štaub

Eve Kivi - legendaarne filminäitleja kandideerib kohalike omavalitsuste volikogude valimistel Reformierakonna nimekirjas. Kuigi suuri valimisloosungeid ei ole proua Kivi välja käinud, soovib ta seista selle eest, et linnavõim panustaks kultuuri arendamisse tänasest märksa enam. Samuti peab ta oluliseks laste sportimise ja huvihariduse soodustamist.

Erik Orgu, toitumisnõustaja / Erik Orgu erakogu

Erik Orgu - toitumisnõustaja ja personaaltreener on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ridades Pirital. Härra Orgu, kes tegeleb inimeste harimisega toitumisteemadel, on üheks oma peamiseks missiooniks seadnud kooli- ja lasteaiatoidu kvaliteedi parandamise.

Hannes / Ardo Kaljuvee

Hannes Võrno - Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) pani sügisestel kohalikel valimistel oma Viimsi nimekirja esinumbriks Võrno, kelle sooviks on eelkõige osaleda Viimsi valla tegevjuhtimises mitte poliitikas: «Soovin, et Viimsi oleks läbipaistev, avatud ja aus omavalitsus sõltumata inimeste erakondlikust kuuluvusest või tagatubade võimuvõitluse arveteklaarimisest. Aitab küll sellest ajastu hoiakust – arvab teisiti, tähendab on tagurlane!»

Ilona Kaldre / TV3

Ilona Kaldre - Selgeltnägijana tuntuks saanud naine andis augusti lõpus sotsiaalmeediakanalis teada, et osaleb tänavu kohalikel valimistel: «Mina, Ilona Kaldre olen iseseisev kandidaat ja ei kuulu ühelegi parteile,» kirjutas Kaldre.

Ilona peamiseks lubaduseks on muuta Ida-Virumaa turvaliseks paigaks: «Usun, et mul on potentsiaali ja kogemust ning kirge, et muuta Ida-Virumaa rahulikumaks, mugavamaks ning lihtsamaks paigaks,» on selgeltnägija valimisloosung.

Kadri Kõusaar / PP

Kadri Kõusaar - filmirežissöör ja romaanikirjanik kandideerib Põhja-Tallinna linnaosa nimekirjas sotside ridades Tallinna volikokku. Kõusaare valimislubaduste alla käib mõte, et Tallinnast saaks pere- ja lastesõbralik linn.

Tõnu Oja / Mats Õun

Tõnu Oja - Eesti Draamateatri näitleja Tõnu Oja kandideerib kohalike omavalitsuste valimistel Harku vallas sotsiaaldemokraatide nimekirjas. Vääna-Jõesuus elavat näitlejat on sõber ja filmimees Hardi Volmer kirjeldanud kui tublit töömeest ja sellist just ühe valla eesotsa vaja oleks. Otseseid valimislubadusi pole Oja välja käinud.

Aleksei Turovski / Peeter Langovits

Aleksei Turovski - zooloog ja saatejuht kandideerib eeloleval sügisel toimuvatel kohalikel valimistel sotsiaaldemokraatide nimekirjas Tallinna volikokku, kandideerides Haabersti piirkonnas. Kuigi Turovski pole valimislubadusi välja käinud, võib aimata, et loodusmees seisab hea kõigi elusolendite eest.