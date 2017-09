Kaunis Janne Saar jagab salanippe, kuidas püsida terve ja heas vaimses tasakaalus

Janne, kes juba aastaid resideerub päikselises Californias peab oluliseks seda, et iga päev anda endale võimalus liikumiseks:

«Ma sunnin end iga päev minema kas joogasse, jooksma või jalutama. Mulle meeldib, kui tunnen end füüsiliselt tugevana ja heas vormis.»

Et päev algaks positiivselt ja hea energiaga, praktiseerib Janne ka mediteerimist ja leiab igal hommikul aega vähemalt 15 minutiks, et maha istuda, meeled vaigistada ja mediteerida.

Moments that take your breath away.. #chasingwaterfalls #slowmotion #deepbreaths #nationalparks A post shared by Janne Saar (@jannesaar) on Aug 19, 2017 at 5:09am PDT