Orkaan Irma tegi miljardär Richard Bransoni saare võrra vaesemaks

Virgin kontserni asutaja Branson, ta pere ja kaastöölised peitusid orkaani ajal tugevate seintega veinikeldrisse, edastab cnn.com.

Neckeri saar / wikipedia.org

Orkaan Irma hävitustöö Neckeri saarel / Backgrid/Scanpix

Branson esines eile CNNi hommikusaates «New Day», milles ta teatas, et jäi praktiliselt saarest ilma ja hoiatas kliimamuutuse tagajärgede eest. Samas kommneteeris ta uue ohu, orkaan Maria tekkimist Kariibi mere piirkonnas.

Richard Branson / Backgrid/Scanpix

Saatejuht küsis Bransonilt, et kas tema arvates on viimasel ajal orkaanide ja kliimamuutuse vahel seost.

«100-protsendilist kindlust selles ei ole, kuid kliimateadlased on veendunud, et orkaanid muutuvad järjest sagedasemaks ja tugevamaks. Ühe kuu jooksul on Kariibi merel olnud juba neli orkaani ja kõik nad on olnud varasemate orkaanidega võrreldes võimsamad,» teatas ettevõtjast miljardär.

Bransoni sõnul on meie planeedi kliima kihva keeratud ja suur rolli mängib selles inimtegevus.

Richard Branson / Ted S. Warren/AP/Scanpix

Brasoni arvates läheb Briti Neitsisaarte hoonete ja infrastruktuuri taastamine maksma umbes 3 – 4 miljardit dollarit ning USA Houstoni oma 5 – 6 miljardit dollarit.

Bransoni teatel peaks väikesaartel elavad inimesed hakkama mõtlema rohkem keskkonnasäästvalt ning investeerima rohelisse energiasse.

«Kliimamuutust ei saa eitada. Teadlased ja 99 protsenti meie planeedi elanikest saavad aru, et see on pöördumatu. Minu arvates on USA president Donald Trump üks vähestest, kes ei ole sellest aru saanud, kuna ta teatas, et USA taganeb Pariisi kliimaleppest,» selgitas Branson.

Bransonil on plaanis luua Kariibi mere saareriike abistav fond, millest võetakse raha siis, kui saari on tabanud looduskatastroof ning inimesi on vaja aidata.

Branson on oma idee esitanud saareriikide valitsustele ja otsinud finantstoetust nii suurfirmadelt kui jõukatelt heategijatelt.