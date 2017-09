Kuidas sai alguse Siret Kotka ja Martin Repinski suhtesärin?

Värskes Naistelehes avaldab Siret, et suhe keevitaja kutseharidust omava Martiniga sai alguse neiu kodulinnast, Viljandist:

«Meie suhtesärin sai alguse minu sünnilinnast Viljandist, kus on sündinud nii minu ema, isa kui ka mina. Martin viis mind romantilises õhtuhämaruses paadiga Viljandi järve peale sõitma.»

Noored tegid oma suhte ametlikuks 30. aprillil. Laulatus toimus Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus. Hiljem toimunud pulmapeol teatas noorpaar rõõmsat uudist, et saabuval sügisel näeb ilmavalgust nende esimene ühine laps. Martin Repinskil on varasemast kooselust 10-aastane poeg.