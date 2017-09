Pildid ja video: kas karsklasest Donald Trump jõi ÜRO dineel veini?

Trumpi karskuse põhjus peitub sellest, et ta vanem vend Fred Trump suri 41-aastasena alkoholismi tagajärjel, edastab The Telegraph.

Trump esines eile New Yorgis ÜRO peaassambleel ja fotograafid jäädvustasid, kuidas tal oli seal toimunud dineel käes klaas punase joogiga, oletatavalt veiniga, millega ta tervitas ja siis klaasist lonksu võttis.

Donald Trump / BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Scanpix

Hiljem tõstis ta veiniklaasi ÜRO peasekretäri António Gutterese auks ja siis võttis veel teise lonksu.

Ei ole teada, mis tumedat värvi jook Trumpi klaasis oli, kas tõesti punane vein või oli see hoopis Diet Coke, mis on USA presidendi üks lemmikjooke.

Väljaande Bloomberg Valge Maja korrespondent Jennifer Jacobs kommenteeris, et Trumpil oli käes veiniklaas, milles oli kastanivärvi jook. Fox Newsi reporter Ellison Barber oli kindel, et kõik riigipead said ÜRO dineel samasid alkohoolseid jooke, milleks oli valge ja punane vein.

Jaapani peaministri Shinzo Abe käes on näha klaasi valge veiniga.

Sotsiaalmeedia kommenteeriti, et Trumpil ei pruukinud klaasis siiski vein olla, näiteks oli see mingi tume mahl, kuna USA president on alati rõhutanud, et ta ei joo alkoholi.

«Ma ei tarbi alkoholi. Mulle küll kuulub idaranniku suurim viinamarjaistandus ja veinitootmine, kuid siiski ei tarbi ma oma toodangut. Ma ei joo ja ma ei suitseta, elan tervislikku elu,» sõnas Trump valimiskampaania aegses intervjuus.

Trumpi teatel on ta siiski vahel veini suhu võtnud, kuid seda teeb ta kirikus armulaual käies.