Juba järgmised! Rachel Bilson ja Hayden Christensen läksid pärast kümmet ühist aastat lahku

«Rachel elab taas Los Angeleses ja Hayden on Torontos,» ütles allikas Us Weeklyle. «Nad on juba mõned kuud lahus olnud.»

Allikas lisas: «Nüüd on nende suhe lõplikult, ametlikult läbi.»

36-aastased näitlejad kohtusid 2008. aastal filmi «Jumper» võtetel ja kihlusid sama aasta detsembris. Nad katkestasid kihluse 2010. aasta augustis, kuid leppisid kolm kuud hiljem ära.

Paari tütar Briar Rose sündis 2014. aasta oktoobris.