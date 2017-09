Beebilõust: meid oli kambris üheksa - mõrvar, röövlid, üks ilma lubadeta sõitnud noormees...

Mida sa röövile eelneval õhtul tegid?

«Igast asju. Kirjutasin ja... Olin nagu olin seal olnud viimased kaks kuud peaaegu. Suht üksi. Vahepeal käis Kaspar (produtsent - toim.) ja tegime muusikat, aga suurem osa aega olin üksi. Kui ma pidin kusagile minema, siis mul oli hea nägu peas - kõik on hästi! Iseendale ka valetasin. Võibolla keegi lähedastest sai aru, et asi on lappes, aga ilmselt ei osanud arvata, et nii hullusti minuga oli.»

5. veebruaril ründas Elbing kergelt maskeerituna matšeetega Kalamaja väikepoodi. Kogu tema hämmastav tegevus jäi turvalindile ja see levis kulutulena üle interneti ja uudistekanalitesse. Elbing, artistinimega Beebilõust, andis «Radarile» vabanemisjärgse esimese põhjaliku intervjuu, kus selgitas oma teo tausta.

«Ma ütlen, et ma ise eriti sellest hommikust palju ei mäleta. Olin hunniku rahusteid sisse söönud, hunniku kokaiini sisse imenud. Joonud.. kuradi... ma ei tea, mida veel. See, et see oli just Salme pood, mida röövisin... see on selline huvitav. Salme küla on mu sünnikoht Saaremaa. Kahtlustan, et see oli kuidagi kontseptsionaalne.»

Mis hetkel sul selguspilt ette tuli?

«Kui ma seal kambris ärkasin, siis mõtlesin alguses, et nõme uni... Aga kui silmad lahti sain, siis vaatasin, et täiesti haige värk. Ma pole nii sitasti end kunagi tundnud, kui seal kambris maas ärgates. See, et see kõik oli päriselt. See oli julm. Lihtsalt julm. Aga noh, siis midagi polnud teha, järelikult oli see mu soov.»

Kas sa selles mõttes oled oma teoga rahul, et sa ei teinud kellelegi haiget?

«Rahul ei saa teoga olla. Mismoodi rahul? Ma oleks võinud ükskõik mida teha. Ma ei tea, miks ma sellise asja peale tulin. Oleks võinud autoga vastu seina sõita - ükskõik mida. Ega ma ei saa ju nii mõelda, et miks ma nii tegin. See ei laseks mul elada. Ma ei saa kahetseda niimoodi - see ei muuda seda, mis on olnud. Ei ole mõtet enda praegust olukorda sitemaks teha koguaeg sellele mõeldes. On olukordi, mida saab muuta ja mida ei saa muuta. Kui sa suudad neil vahet teha, siis on hästi.»

Millal see mõte sulle esimest korda ligi hiilis, et vangla võib olla lahendus?

«See ikka aeg-ajalt hiilib kui on rasked perioodid, et võiks paar kuud puhata. Seal on easy, ei pea mõtlema millelegi. Mis seal on, loed raamatut, pikutad. Kui sa ei lase sellel süsteemil endal peale tulla, siis on päris lihtne. Mängid pokkerit, teed tsiffi...»

Mis see tsiff on?

«Kange tee.»

See on endiselt lõõgastumiseks parim vahend?

«Mis lõõgastumiseks... See on rohkem sotsiaalne tegevus oma kambrikaaslastega.»