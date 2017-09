Video! «Siberi võmmi» uus hooaeg toob ekraanile Helgi Sallo ja Andrus Vaariku

«Siberi võmmi» uus hooaeg saab täna alguse mõrvaga vanadekodus. Just see sündmus toob Kanal 2 krimisarja tagasi endise operetiprimadonna Lehte, keda kehastab legendaarne Helgi Sallo. Kui aasta tagasi tegi Helgi Sallo «Siberi võmmis» kaasa vaid ühes episoodis, siis sel sügisel on tal märksa kandvam roll.

Haaravate krimijuhtumite uurimist veab ka sel sügisel «Siberi võmmi» põhitandem Veikko Tääri ja Robert Annusega ning kaasa teevad kõik teisedki põhitegelased. Ent sel hooajal on sarjaga liitunud ka mitmed uued tegelased, keda ühendab vandenõusid täis poliitiline liin. Nii sekkuvad võmmide tegevusse valitsuse liikmed, sh Andrus Vaariku kehastatav majandusminister ja peaminister, keda mängib Piret Rauk.

«Siberi võmmi» uus hooaeg algab Kanal 2s täna kell 21:30.