Video: orkaan Irma tõi merest välja põlisameeriklaste kanuu

Lathrop läks pärast Irmat uurima, kui palju kahju see orkaan Orlandost itta jäävas Cocoas tekitas ja seda jäädvustama, leides eest harulduse, edastab ABC News.

Atlandi ookeani Indian Riveri laguun / wikipedia.org

«Nii, kui ma seda nägin, oli mul selge, millega tegemist. Cocoas on tavaline, et inimesed lähevad pärast tormi vanu asju otsima, sageli tehakse seda metallidetektoritega. Orkaanid ja võimsad tormid toovad nii mõndagi pinnale ja esile. Hakkasin kohe tegutsema, et seda kanuud orkaaniprahi hulka ei pandaks,» selgitas fotograaf.

Lathropi sõnul ei olnud talle sealt kanuu leidmine üllatuseks, kuna kanuud olid ja on veekogude nagu järved, jõed ja mered ääres elanud ja elavate põlisameeriklaste põhilised liiklumisvahendid. Kanustiilid ja suurused erinevad piirkonniti vastavalt sellele, kas kanuud kasutatakse siseveekogul või merel.

«Indiaanlased hakkasid kanuusid valmistama katse-eksituse meetodil, kuid kui nad leidsid sobiva, siis jäid selle vormi juurde ning selliseid kanuusi tehti ja valmistati sajandeid. Enamik indiaanlaste kanuusid on kerged, väiksed ja kiired, kuid irokeesid tegid ka suuremaid, mille pikkus võis ulatuda kuni kümne meetrini ja see mahutas kuni 18 reisijat või sellega veeti kaupa. Igatahes olid kõik erinevat tüüpi kanuud ühel või teisel viisil veekindlaks tehtud,» selgitas põlisameeriklaste kultuuri teadev fotograaf.

Pärast kanuu leidmist saatis Lathrop sõnumi allveearheloogist sõbrale ja sõber lubas kanuud uurida, tulles ise kohale.

«Ilmnes, et vana kanuud, mille pikkus on 4,5 meetrit ja kaal üle 300 kilogrammi, on keeruline saata, sest tegemist oli pikka aega vees ja mudas olnud olnud puidust veesõidukiga, mis oli väga raske. Samuti tuli seda ettevaatlikult autole tõsta, et see vigastada ei saaks. Asja tegid raskemaks orkaan Irma järgsed halvad teeolud ja vihm,» meenutas fotograaf.

Lathrop võttis kontakti ka USA arheoloogiliste leidude Florida osakonnaga, mille esindaja Sarah Revelli sõnul võis see kanuu olla jõemudas aastakümneid, kuid võimalik, et aastasadu, kuid puidu täpsem analüüs näitab kanuu vanuse.

Revelli teatel on leid huvitav ja nad kavatsevad seda uurida, konserveerida ja hiljem vaatamiseks välja panna.

Lathrop pani Facebooki kanuust foto ja küsis samas, et kui vana see kanuu olla võib. Pakuti, et kanuu võis pärineda nii 20. sajandi algusest kui varasematest sajanditest.