Video! Kate Middleton ilmub esimest korda pärast beebiuudiseid avalikkuse ette

Kampaanias, mis on pöörab tähelepanu vaimsele tervisele, julgustab Kate Middleton lastel rääkima juba varakult nendel teemadel «Meie, vanemad, tahame, et meie lapsed saaksid elus hakkama. Laste julgustamine nende mõtete tundmaõppimiseks ja avamiseks võib anda neile oskuse tulla toime tõusute ja mõõnadega, mis elu ette toob.»

«On oluline, et meie lapsed mõistaksid, et emotsioonid on normaalsed ja et neil oleks julgus küsida abi, kui tunnevad et on kuskil «lõksus».

Kate lisab, et kunagi ei ole liiga vara pöörata tähelepanu vaimsele tervisele: «Sa ei ole kunagi liiga noor, et rääkida vaimsest tervisest.»

Cambridge´i hertsoginna on Anna Freud´i laste ja perekeskuse kampaania «You're never too young to talk mental health» (sa ei ole kunagi liiga noor, et rääkida vaimsest tervisest) reklaamnägu. Vaata kampaania videot siit!

See ei ole esimene kord, kui Middleton on vaimsetel terviseteemadel sõna võtnud. Aastate jooksul on naine töötanud koos abikaasa Prints Williamiga ja prints Harriga kampaania «Heads Together» raames.