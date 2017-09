Wow! Marilyn Jurman võtab juba vingemaid poose joogamatil

Aprilli lõpus emaks saanud Marilyn on otsustanud beebimullist välja tulla ja alustab sügise alguses joogatundide läbiviimisega. Marilyn jagab uudist sotsiaalmeediakanali Facebook vahendusel, et on taas matil ja ootab emasid beebidega joogatama.

Marilyn on kihlatud oma kallima, graafilise disaineri Janno Saftigaga. Pere neljakuune pesamuna kannab kaunist nime Rumi.