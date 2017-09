Sügis võtab kollast peale. Teisipäeval on Big Data esietendus ja parim viis pea korraks tühjaks saada, on leida üks kiik. Kahtlustan, et kui ma olen näiteks 86, ka siis võib mind leida ümbruskonna kiikedelt.

A post shared by Mirtel Pohla (@mirtelpohla) on Sep 16, 2017 at 3:45am PDT