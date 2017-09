Leelo Tungal sattus sõltuvusse: tööle minnes olid silmad punased

See põlvkond, kes kasvab, on maast madalast arvutite, iPodide ja telefonidega tuttav. Tihti raamatukoguinimesed räägivad, et lapsed püüavad pilti nähes seda sõrmedega laiendada, nii nagu oma vidinates.

Kirjanik meenutas, et tema abikaasa muretses talle mõned arvutimängud, et ta õpiks hiire tööd ja kaotaks selle hirmu.

Mängud tekitasid kirjanikus aga sellist hasarti, et kerge oli end arvuti ette unustada: «See kestis vist õige mitu nädalat, kus ma kuni kella kolmeni öösel proovisin saada maksimumpunkte ja ma sain aru, nüüd ma tean, kus ma eksisin ja nüüd ma järgmine kord võidan,» kirjeldas Tungal sõltuvuse tekkimist. «Hommikul olid silmad tööle minnes punased, ise väsinud. Sain aru, et see on päris ohtlik asi.»