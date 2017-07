Salvador Dalí balsameerija: kunstniku kuulsad vuntsid on alles

20. sajandi ühe tähtsama sürrealist haud avati, kuna on vaja tema DNAd isaduse tõestamiseks, edastab AFP.

Salvador Dali hauapaik / LLUIS GENE/AFP/Scanpix

23. jaanuaril 1989. aastal surnud Dalí balsameerinud kohtuarsti teatel on kunstniku kuulsad vuntsid alles ja ikka samas asendis.

«Ta vuntsid on kahjustamata ja näitavad kellaaega kümme minutit üle kümne, nagu ta soovis. Samuti on kunstniku juuksed korralikud. Dalí surnukeha on mumifitseerunud, olles kõva nagu puit,» teatas kohtuarst Narcís Bardalet.

Salvador Dali / -/AFP/Scanpix

Bardalet sõnul on tal hea meel, et balsameerimine õnnestus ja kunstniku keha on hästi säilinud.

«Dalí säilib väga kaua, samuti ta kuulsad vuntsid,» lisas kohtuarst.

Salvador Dali ekshumeerimist läbi viinud krimispetsialistid / LLUIS GENE/AFP/Scanpix

Teatre-Museu Dalí muuseumi eest vastutav Gala-Salvador Dalí fond keelas meedial muuseumi sees pildistamise ja videote tegemise ning nõudis haua avamisse kaasatud isikutelt vaikimist. Kohtuarstist balsameerija siiski ei suutnud oma suud kinni hoida ja paljastas meediale, mida ta nägi.

Gala-Dali fondi esindajad pressikonverentsil / LLUIS GENE/AFP/Scanpix

Fondi teatel võeti balsameeritud Dalílt luutükke, juukseid ja hambaosi, mis saadetaks Madridi krimilaborisse, kus neid uuritakse. Tulemused avalikustatakse 18. septembril.

Salvador Dali 1963 / Fred Stein/picture alliance / Fred Stein/Scanpix

Eemaldatud bioloogiline materjal pannakse hiljem kunstniku surnukeha juurde tagasi.

Salvador Dali 1954 / Personalities/Scanpix

Hispaania kohus andis käsu võtta Dalílt bioloogilist materjali, et selle abil teha kindlaks, kas Figeurast pärit 61-aastane Pilar Abel on Dalí abieluväline tütar.

Kui ta on, siis on tal õigus osale Dalí pärandist, mis kunstniku testamendi kohaselt läks Hispaania riigile. Hispaania meedia teatel võib oletatavale tütrele sülle langeda sadu miljoneid eurosid.

Gala-Salvador Dalí fondi arvates on Abel pettur ja DNA-testi tegemine mõttetu.

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, Puboli markii (Marqués de Pubol); kunstnikunimega Salvador Dalí; 11. mai 1904 Figueres – 23. jaanuar 1989 Figueres) oli Hispaania maalikunstnik, 20. sajandi üks tähtsamaid sürrealiste.

Salvador Dali 1934 / Carl Van Vechten/TopFoto.co.uk/Scanpix

Teatre-Museu Dali Figueres / LLUIS GENE/AFP/Scanpix

Salvador Dali haud / ALBERT GEA/REUTERS/Scanpix