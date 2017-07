Vaata ja võrdle: üks vahast, teine botoxist ehk kas teed vahet võltsil ja reaalsel Kylie Jenneril?

Kylie andis eile Snapchat’i vahendusel teada, et näitas vahakuju videovahendusel perekonnale ning pettis selle tõelisusega kõik ära. Kim Kardashian kommenteeris Jenneri pildi alla, et arvas, et teine lihtsalt poseerib videol pikka aega.

Kylie andis oma mõõdud muuseumile veebruaris ning näitas Snapchati vahendusel kuju valmistamise erinevaid etappe. Jälgijad said näha nii nahatooni kui ka silmamuna värvi valiku protsesse. Valmistulemus on igaljuhul õõvastavalt täpne. Kuuldatavasti peab vahakuju eest välja käima 350 000 dollarit.

Kas Sina teed vahet tõelise ja vahast Jenneri vahel?