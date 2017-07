Austraalia teadlane: Bermuda kolmnurgas ei ole midagi müstilist, laevade ja lennukite kadumist saab selgitada inimlike vigadega

Aastakümnete jooksul on selle paiga müstilisuse selgitamiseks välja pakutud teooriaid alates tulnukatest ja paralleelmaailmast kuni Golfi hoovuse mõjude ja äikesetormideni, edastab news.com.au.

Kaart, mis kujutab Bermuda kolmnurka / wikipedia.org

Kinnitamata andmetel on see «saatana kolmnurk» nõudnud viimase 100 aasta jooksul vähemalt 1000 inimese elu, kadunud on 20 lennukit ja 50 laeva.

Kaart, millel on kujutatud Bermuda kolmnurka ning seal kadunud laevu ja lennukeid / General/Scanpix

Austraalia teadlase Karl Kruszelnicki arvates ei ole selles «kolmnurgas» midagi müstilist, seal aset leidnud laevade ja lennukite kadumisi saab kirjutada inimeste poolt tehtud vigade ja statistiliste apsude arvele.

«Kindlustusfirma Lloyds ja USA rannavalve andmetel on Bermuda kolmnurgas kadunuks jäänud lennukite ja laevade protsent väike. Seal ei kao laevu ja lennukeid rohkem kui mõnel teisel samasuurel merealal. Samuti on selle ala kohta käivas statistikas vigu, võimalik et need on tehtud meelega, et müsteeriumit elus hoida. Tegemist on alaga, mis on maailma jõuka riigi USA lähedal ning seal on tihe laeva- ja lennukiliiklus, laevad suunduvad seal Põhja-ja Lõuna-Ameerika ning Euroopa sadamatesse,» selgitas australlane.

Bermuda kolmnurga müsteeriumit kajastati esmakordselt laiemalt Esimese maailmasõja ajal. 1918. aastal jäi seal kadunuks USA transpordilaev USS Cyclops, mis transportis kütust, olles teel Barbaodosest Marylandi Baltimore’i sadamasse. Pardal oli 309 inimest, kelle saatus on teadmata.

Sama teed seilasid 1941. aastal veel kaks USA kaubalaeva, kes samuti sihtsadamasse Baltimore’i ei jõudnud.

Bermuda kolmnurga kõige kuulsam juhtum pärineb 5. detsembrist 1945. aastast. Siis jäid seal kadunuks USA õhujõudude Avanger pommituslennukid, mis olid treeninglennul. Kadus 14 pilooti, kuid kadunute koguarv ulatus lõpuks 27 meheni, sest neid otsima länud lennuk, mille pardal oli 13 meest, jäi samuti kadunuks.

Nii kadunud lennukite kui meeste kohta puudub seni hoolimata aastatepikkustest ulatuslikest otsingutest täpne info.

Kruszelnicki arvates saab nende lennukite kadumist selgitada pilootide valearvestuse ja orienteerumisveaga, neil lõppes kütus ja lennukid kukkusid merre.

«Loo kohaselt kadusid need lennukid ja piloodid jälgi jätmata ning neid otsima läinud lennuk kadus samuti. Arvati, et selle taga on maavälised jõud. Treeningumeeskonda juhtis kogenud piloot, teistel oli vähem lennukogemust ning ilm oli üsna halb, lained ulatusid 15 meetrini,» teatas austraallane.

Kruszelnicki andmetel juhtis USA õhujõudude pilootide treeninglendu leitnant Charles Taylor, kes kompassi mittetöötamise tõttu suundus lääne asemel itta.

«Kui lugeda raadioside transkriptsioone, siis mitmed noored piloodid küsisid, et miks nad ei lenda läände, miks nad lendavad ida suunas. Vea põhjustas leitnat Taylor, kes läks treeninglennule pohmelliga, lendas välja ilma käekellata ja katki läinud kompassiga ning tal oli varasemast juhtumeid, mil ta oli lennanud joobnuna,» teatas australlane.

Kruszelnicki andmetel nägid mitmete laevade meremehed, et kadunud lennukeid otsinud päästelennukil tekkis äikese tõttu probleeme, see plahvatas, kukkus alla ja vajus Atlandi ookeani.