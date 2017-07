Kes ütles 20 aastat? Need on maailmakuulsad paarid, kelle vanusevahet ei märkagi!

George Clooney ja Amal Clooney: 17 aastat

George ja Amal Clooney / Francesco Bellini/AP/Scanpix

George Clooney on 56-aastane ja tema kaunis naine Amal on 39. Need kuulsad ilusad inimesed said just hiljuti kaksikute vanemateks.

Jason Statham ja Rosie Huntington Whiteley: 20 aastat

Jason Statham ja Rosie Huntington-Whiteley / EDUARDO MUNOZ/REUTERS/Scanpix

Pikkusevahe on üsna selge, kuid 20 aastat vanusevahet küll kuskilt välja ei paista. Kaks pikka aastakümmet tõelist armastust juba naljalt ei takista ja õnnelik paar sai hiljuti ka lapsevanemateks. Jaanipäeval, 24. juunil, sündis maailma väike Jack Oscar Statham.

Blake Lively ja Ryan Reynolds - 11 aastat

/ KEVIN WINTER/AFP

Kuigi Blake läheneb 30-le ning Ryan tähistab varsti oma 40ndat, on nad üks kuumimaid paare Hollywoodis.