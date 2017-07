Näpud põhjas? Koit Toome paiskas müüki oma uhke Porsche supersoodsa hinnaga!

Alles aasta algul rääkis Koit, et garaažis on suve ootamas Porsche, mis on esmakordselt registreeritud 2003. aastal ja tegemist on võimsaima versiooniga, mille täpsemaks mudelinimeks on Boxster S.



Nüüd on see sama 191kW-ne ideaalses korras auto müügis. Kuulutuses seisab, et just on vahetatud uued piduriklotsid, pidurikettad ja uued suverehvid. Tehtud ka täielik ülevaatus Porsche esinduses ja katuse hooldus.

Müügikuulutust vaata siit.