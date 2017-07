Hiina ei soovi halvasti käituvat Justin Bieberit esinema

Kui Bieberi fänne hakkas huvitama, miks kontserdid ära jäävad, edastas kultuuriministeerium meedias selgituse, teatab cnn.com.

Justin Bieber / China Stringer Network/Reuters/Scanpix

«Justin Bieberi käitumine välisriikides jätab soovida ning tema varasematel Hiina esinemiste järgselt on noored käitunud agressiivselt. Reguleerimaks Hiina meelelahtusturgu ja puhastamaks esinemismaastikku, ei soovi me esinema neid, kelle käitumine on jätnud soovida,» edastas Hiina kultuuriministeerium.

23-aastasel lauljal on käsil ta kolmas ülemaailmne kontsetturnee. Aasia riikidest on tal kontserdid Jaapanis, Indias, Hongkongis, Filipiinidel, Singapuris ja Indoneesias.

Justin Bieber / Junge, Heiko/NTB scanpix/Scanpix

Bieberi leheküljel ei ole märgitud mitte ühtegi Hiina mandriosa kontserti, kuid sotsiaalmeedias levivad teated, et ta peaks esinema Shanghais.

CNN kontakteerus Hiina piletimüügi leheküljega, kus müüakse pileteid Bieberi 16. septembri Pekingi ja 23. septembri Shanghai kontsertidele.

Lehekülje esindajate teatel ei ole neil võimude otsuse ja kahe kontserti ärajäämise kohta informatsiooni, kuid kui see tõeks osutub, siis ostavad nad piletid tagasi.

«Kui Pekingi kontsert ära keelatakse, siis tõenäoliselt ei toimu seda ka Shanghais,» teatasid Hiina allikad.

Väidetavalt ei soovi Hiina võimud seal esinemas näha neid staare, kes on suhelnud Tiibeti vaimse juhi dalai-laamaga. Hiina «mustas nimekirjas» on varasemast Lady Gaga, Selena Gomez, Bon Jovi, Maroon5 , Linkin Park ja Björk.

Bieberit peetakse üsna vastuoluliseks staariks, keda on kontsertidel nähtud pealtvaatajate suunas sülitamas ja laval roppusi kasutamas ning ta on ebaseaduslikus autode võidukihutamises süüdi mõistetud. Hiljuti ei teadnud ta esinedes menupala «Despacito» sõnu.

Justin Bieber / Martin Harris/Capital Pictures/MAR/Capital Pictures/Scanpix

Bieber esines mais Indias Mumbais, kus ta kontserti ettevalmistamisele kulutati neli miljonit dollarit ja teda käis kuulamas kümneid tuhandeid fänne.

India kontserdikorraldaja Arjun Jaini sõnul on Bieber nõudlik staar, kuid nad suutsid kõik ta soovid täita, kohale toodi ka sellist, mida Indias ei leidu.

Rahvusvaheline meedia kirjutas siis, et Bieber on ennast täis, upsakas ja liiga nõudlik.