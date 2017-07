Väike ilunipp! Liis Lemsalu paljastab enda kauni jume saladuse!

Liis tunnistab, et kui ta on vahel väsinud ja silme all ilmuvad lagedale juuspeened kortsud, teeb ta endale kartulilõigumaski, asetades õhukese kartuliviilu silma alla ja hoides seda seal 15 minutit, vahendab Anne&Stiil.

Kartuli süsivesikuks on põhiliselt tärklis, mis koos kartuli vitamiinide, mineraalainete ja mikroelementidega on just see, mida organism vajab.

Nii et kõik kartuleid koorima!