Kaunis ärinaine Helen Laupa otsib mantlipärijat!

Helen räägib ajakirjale Kroonika, kuidas töönarkomaania on Eestis tasahilju asendumas mõistmisega, et elu mõte ei seisne ainult rabamises. Sellepärast otsibki ta kosilast oma ettevõttele.

«Ettevõtluses on oluline oskus täisväärtuslikult puhata ja end tasakaalus hoida. Ilma hea terviseta ei tee midagi, ka täispotensiaaliga tööd mitte.» räägib Helen.