Rhodosel maavärinat kogenud soomlane: tool tõmmati alt

USA geoloogiateenistuse (USGS) teatel oli maavärina magnituud 6,7 ja see leidis aset täna kell 1.30 kohaliku aja järgi. Maavärina epitsenter oli Türgist Bodrumist kümne kilomeetri ja Kreeka Kosi saarest 16 kilomeetri kaugusel. Maavärina hüpotsenter oli kümne kilomeetri sügavusel.

Kreeka Dodekaneesi saarestikku tabas maavärin / Uncredited/AP/Scanpix

Seismoloogide sõnul jäid maavärina kahjud väikeseks tänu sellele, et hüpotsenter oli võrdlemisi sügaval. Türgi ja Kreeka asuvad maavärinapiirkonnas, Araabia ja Euraasia mandrilaamade hõõrdumis- ja kokkupõrkealal.

Maavärin leidis aset saarestikus, mis on turistide seas populaarne. Senistel andmetel kaotas selles maavärinas elu kaks turisti, kellest üks oli türklane ja teine rootslane.

Kreeka Dodekaneesi saarestikku tabas maavärin. Pildil hotellist väljunud turistid / STR/AFP/Scanpix

Rhodosel perega puhanud 17-aastase soomlase Aleksi Suonineni sõnul oli maavärinat selgelt tunda.

«Olin öösel hotelli fuajees, kus istusin toolil ja saatsin sõpradele sõnumit, kui järsku kukkusin toolilt maha. Mul oli selline tunne, et keegi tõmbas tooli alt. Vaatasin seljataha, et kes tahtis mulle vempu visata,» sõnas noor soomlane.

Ta lisas, et maavärin leidis aset ajal, mil enamik hotellikülalisi magas, kuid värin äratas nad ja inimesed tulid administraatorilt uurima, et mis toimub. Oli ka neid, kes arvasid, et tegemist võis olla terrorirünnakuga.

Suonineni sõnul rahustasid hotellitöötajad külalisi, et maavärinad on seal sagedased ja nad on nendega harjunud.

«Pärast maavärinat mina ega mu pere enam magada ei julgenud. Arvata võib, et ka teised meie hotellis olnud ei julgenud,» jätkas soomlane.

Suonineni sõnul ei osanud nende perest enne Kreeka reisi keegi arvata, et nad võivad kogeda maavärinat, kuid enne reisi lõppu, viimasel ööl nad said seda siiski kogeda.

«Teadsime, et seal piirkonnas võib maavärinaid ette tulla, kuid enne reisi me ei rääkinud sellest. Me ei osanud seda lihtsalt oodata,» sõnas Suoninen Soome meediale.