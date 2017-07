Jana Kask jättis hüvasti enda iidoli ja sõbra Chester Benningtoniga

«I dreamt about the Beatles last night. I woke up with Rocky Raccoon playing in my head and a concerned look my wife’s face. She told me my friend had just passed away. Thoughts of you flooded my mind and I wept. I’m still weeping, with sadness, as well as gratitude for having shared some very special moments with you and your beautiful family. You have inspired me in many ways you could never have known. Your talent was pure and unrivalled. your voice was joy and pain, anger and forgiveness, love and heartache all wrapped up into one. I suppose that’s what we all are. You helped me understand that. I just watched a video oof you singing «A Day In The Life» by the Beatles and thought of my dream. I’d like to think you were saying goodbye in your own way. I can’t imagine a world without you in it. I pray you find peace in the next life. I send my love to your wife and children, friends and family. Thank you for allowing me to be part of your life...» - Rest in peace, kallis Chester ja suur aitäh Sulle imeilusa kunsti eest.»



Ma nägin eile und biitlitest. ma ärkasin üles koos Rocky Raccoon´iga, kes mängis mu peas ja on mu naise nägu. Ta ütles mulle, et mu sõber suri äsja. Mõtted sinust üleujutasid mu mõistuse ja ma nutsin. Nutan ikka veel - sellest kurbusest ja tänust, sest olen jaganud sinuga väga erilisi hetki koos sinu ja su kauni perekonnaga. Sa oled mind inspireerinud mitmel moel, mida sa kunagi teada ei saanud. Sinu anne oli puhas ja ainulaadne. Su hääl oli rõõm ja valu, viha, armastus ja südamevalu. Ma arvan, et see on see, mis me kõik oleme. Sa aitasid mul seda mõista. Ma vaatasin just videot, mida sa laulad «A Day In The Life» biitlite poolt ja minu unistustes mulle meeldiks mõelda, et sa ütlesid hüvasti omal moel. Ma ei kujuta maailma ilma sinuta ette. Palvetan, et sa leiaksid rahu järgmises elus. Ma saadan oma armastuse Sinu naisele ja lastele, sõpradele ja perele. Tänan, et lubasid mind oma ellu. Puhka rahus, kallis chester ja suur aitäh»