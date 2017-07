Kas Vladimir Putin kardab Soomes ööbida?

Soome meedia teatel on Venemaa presidendi Soome visiit seotud Soome Vabariigi 100. aastapäevaga. Putin kohtub Savonlinnas Soome presidendi Sauli Niinistöga, riigijuhid arutavad kahepoolseid suhteid ja rahvusvahelisi kitsaskohti.

Vene president Vladimir Putin ja Soome riigipea Sauli Niinitstö mullu suvel Soomes. / LEHTIKUVA/REUTERS/Scanpix

Kinnitamata andmetel ei jää Putin Soome ööbima. Võimalik, et Putin võtab pärast Soome visiiti aja maha ja on mõnes Laadoga järve äärses suvilas.

Vladimir Putin / Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Soome meedias esitati küsimus, et kas Putin kardab Soomes ööbida ja tal on turvalisem minna tagasi kodumaale, kus on mitmeid ööbimiskohti teda ootamas.

Soome piirist vaid paarikümne kilomeetri kaugusel Leningradi oblastis on Komsomolskoje järv (soome keeles Kiimajärvi), mille rannal on väidetavalt nii Putini kui veel mõne teise vene võimukandja suvila.

1996. aastal asutati seal suvilakogukond Ozero datša, millest nüüdseks on saanud «aadlipesa» ehk kõik seal olevad suvilad kuuluvad eliidile.

Seal on suvila näiteks Rossija panga suuromanikul Juri Kovaltsukil ja Venemaa raudteefirma juhil Vladimir Jakuninil.

Putini üks suvila asub väidetavalt Laadoga järve põhjaosas Valamo kloostrisaarel. Tegemist on avaliku saladusega, millest Venemaa meedial on keelatud midagi paljastada. Mõned aastad tagasi kirjutas Komsomolskaja Pravda, et Putini suvila on skandinaavia stiilis ja siis sekkus Kreml, mis teatas väljaandele, et Putini datša teemal ei tohi kirjutada.

Venemaa opositsioonimeedia teatel on raske saada informatsiooni, millised suvilad millistele võimukandjatele kuuluvad, sest info on salastatud.

Opositsioonijuht Aleksei Navalnõi ja ta toetajad on nõudnud, et Putin ja ta kaaskond neile kuuluva kinnisva avalikustaks, kuid nad ei ole seda teinud. Navalnõi on veendunud, et Venemaa juhtkond on läbi ja lõhki korrumpeerunud.

Soome Savonlinna ooperipäevad kestavad sel aastal 6. juulist kuni 6. augustini.