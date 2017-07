Chester Benningtoni poeg kirjutas isale südantlõhestava sõnumi

Chester Bennington / Scanpix

Alkoholisõltuvuse ja depressiooni all kannatanud 41-aastane laulja poos end üles Los Angelese maakonnas asuvas kodus. Tema surnukeha leiti neljapäeval veidi enne üheksat hommikul. 2006. aastal abiellus ta Talinda Bentleyga, kes jagas liigutavat sõnumit Twitteri vahendusel juunikuu alguses.

Paari ühine poeg Tyler oli isale jätnud südamliku sõnumi:

«Isa, naudi oma proovi või mida iganes sa täna ette võtad. Armasta elu, sest see, milles elad, on klaaskindlus (viidates sellele, kui habras on elu).»

Chester on abielus olnud kahel korral: muusik abiellus oma esimese naise Samantha Marie Olitiga 31. oktoobril 1996, neil on poeg Draven Sebastian Bennington, kes sündis 19. aprillil 2002. Nad lahutasid 2005. aastal. Muusiku teine naine on Modell Talinda Ann Bentley ja neil on kolm last: poeg, Tyler Lee Bennington ning kaksikud tütred Lilly ja Lila Bennington.