Helen Adamson on paranenud raskest vaimsest haigusest

Helen, kes sai tuntuks aastaid tagasi lauluga «Kas tead?» mida on nüüd Youtube´i vahendusel ligi 1,8 miljonit korda vaadatud, kannatas kaasaja levinud haiguse, depressiooni, all. Nüüd on noor naine raskest haigusest tervenenud. Tänu oma helitehnikust kallimale Taavi Tõnnissonile otsustas Helen jätta oma igapäevatöö LG koolitusjuhina, et keskenduda ennekõike laulmisele!

Ilusa hingega Helen algatas koos laulja Margus Vaheriga aastal 2014 koolikiusamisevastase loengusarja, mis on suunatud 4 - 9 klassi õpilastele. Muusikutel on selle tänuväärse ettevõtmise eesmärk suhelda noortega, tekitada ühiskondlikku arutelu ja otsida lahendusi.