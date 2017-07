Saksa meedia: Michael Schumacheri pere on tülli keeranud

Schumacher sai 29. detsembril 2013 Prantsusmaal Meribelis mäesuusaõnnetuses raske peatrauma, mille tõttu Grenoble’i haigla arstid panid ta kuueks kuuks kunstlikult tekitatud koomasse. Ta toodi koomast välja 2014. aasta juunis, viidi Šveitsi Lausanne’i ravile ning alates 2014. aasta septembrist on ta kodusel ravil, kuid oletatavalt liikumisvõimetu.

Michael Schumacher / Melchert Harry/picture-alliance/ dpa/Scanpix

Michael Schumacheri naine Corinna Schumacher on pingutanud, et meedia ta mehe tervisliku seisundi kohta informatsiooni ei saaks. Ametlikke andmeid, milline on endise vormel-1 piloodi tervis, ei ole saadud kolm ja pool aastat.

Corinna Schumacher (vasakul) / Thomas Pakusch/imago/Pakusch/Scanpix

Kinnitamata andmetel on Schumacheri ravile ja rehabilitatsioonile kulunud miljoneid eurosid ja perel on tekkinud raha tõttu lahkhelisid.

Michael Schumacher / Owen Humphreys/PA Wire/PA Images/Scanpix

Michael Schumacheri vanemate ja veel mitme sugulase ning ta naise Corinna vahel olevat tekkinud suur tüli, kuna naise arvates tahavad sugulased ta mehe tervisliku seisundi paljastamise pealt raha teenida, pakkudes infot tabloididele.

Saksa meedia teatel ei usalda Corinna Schumacher enam ühtegi pereliiget ja on tekkinud suured lahkhelid, mille tõttu pere on jagunenud kahte leeri.

«Michael Schumacher oli neid ühendav lüli, kuid kuna ta on pikka aega haige olnud ja ta ravile on kulunud palju raha, on kõik väsinud. Pere ei näe asju ega elu enam sarnaselt. Schumacherite perre kuulujatest nii mõnelgi on tekkinud alkoholismi- ja rahaprobleem,» teatasid mitmed väljaanded.

Michael Schumacher / James Harris/EMPICS Entertainment/Scanpix

Samas on Schumacherite pere mitmel korral võtnud ette kohtutee ja kaevanud tabloide valeinfo levitamise eest kohtusse.

2015. aastal väitsid tabloidid, et Michael Schumacher on taastunud juba nii palju, et suudab kõndida. Pere andis selle väite esimesena välja käinud ajakirja Bunte kohtusse.

Hamburgi kohtu otsuse kohaselt pidi väljaanne Schumacherite pere siseasjadesse sekkumise eest maksma perele 50 000 eurot kahjutasu.

Michael Schumacher ja ta naine Corinna Schumacher abiellusid 1. augustil 1995. Neil on kaks last, 20. veebruaril 1997 sündinud tütar Gina-Maria ja 22. märtsil 1999 sündinud poeg Mick.