Chester Benningtonil oli seljataga pikk võitlus depressiooni ja narkootikumidega

Politsei teatel tegi tuntud muusik enesetapu, edastab people.com.

Chester Bennington / DANNY MOLOSHOK/REUTERS/Scanpix

Teada on, et Benningtonil tekkis esmakordselt depressioon pärast oma vanemate lahutust kui ta oli alles laps, teismelina hakkas ta narkootikume tarbima.

Aastate jooksul oli tal mitmeid langusperioode, mil ta pidas võitlust nii depressiooni kui ka narkootikumidega, olles mitmeid kordi ravil.

Chester Bennington / AP/SCANPIX

Laulja sõnas 2015. aastal antud intervjuus: «Ma sõna otseses mõttes vihkan oma elu. Olen sotsiopaat, mulle ei meeldi mitte midagi ja mulle ei lähe teises inimesed korda. Tahan olla tundetu».

Bennington paljastas 2011. aastal antud intervjuus, et ta oli seitsmeaastane, kui sattus pedolfiili kätte, kes teda seksuaalset ära kasutas.

«Olin laps, kui sattusin ärakasutamise ohvriks ja see on mõjutanud minu edaspidist elu. Mu maailm varises siis kokku ja ma üritasin seda uuesti ehitada, kuid on olnud tagasilööke,» sõnas muusik aastaid tagasi.

Chester Bennington / AP/SCANPIX

20. märtsil 1976. aastal Phoenixis sündinud Bennington töötas enne muusikukarjääri Burger Kingis teenindajana. Benningtoni esimene ansambel oli Grey Daze, alates 1999. aastast oli ta Linkin Parkis. Selle ansambli esmene album «Hybrid Theory» oli väga edukas, sisaldades palasid «Crawling», «In the End», «One Step Closer» ja «Faint».

Bennington sõnas 2009. aastal väljaandele Noisecreep antud intervjuus, et pala «Crawling» kirjeldab tema elu, et ta ei suuda narkootikumide ja alkoholi tõttu oma elu kontrollida.

«Iroonia seisneb selles, et need kaks deemonit on samas läbi laulude toonud mulle kuulsust ja raha. Olen saanud Grammy ja müüdunud on miljoneid plaate,» teatas laulja.

Bennington pidi kogu oma tahtejõu kokku võtma, et alkoholi- ja narkotarbimist vähendada.

«Olla joodik ei ole just lõbus, sest siis oled mõtlemisvõimeta. Pigem meeldib mulle olla alkoholist loobuja ja taastuja. Enamik mu laule kajastab minu elu, milles on palju võitlust,» nenti staar.

«Crawling» ei ole ainus pala, milles Bennington temaga toimuva välja elas. Teiseks selliseks on «Heavy», mis samuti ta elu pahupoolt ja kõhklusi kajastab.

«Olen alati tundnud, et minus on mingi tühjus või ava, mis nõudis täitmist. Täitsin selle valede asjadega, mis tegid mu elu raskeks. Kuid ma oskan end vajadusel aidata,» sõnas Bennington selle aasta alguses.

Benningtonil on poeg Jaime suhtest Elka Brandiga, ka on tal adopteritud poeg Isaiah.

Muusik abiellus oma esimese naise Samantha Marie Olitiga 31. oktoobril 1996, neil on poeg Draven Sebastian Bennington, kes sündis 19. aprillil 2002. Nad lahutasid 2005. aastal.

Muusiku teine naine on Modell Talinda Ann Bentley ja neil on kolm last: poeg, Tyler Lee Bennington ning kaksikud tütred Lilly ja Lila Bennington.

Chester Bennington ja Talinda Bennington / STEVE MARCUS/REUTERS/Scanpix

Chester Bennington, Talinda Bennington ja poeg Tyler Lee Bennington / AP/SCANPIX

Chester Benningtonil on kokku kuus last.

Benningtoni ja ta teist naist ahistas ligi üks aasta küberkurjategija Devon Townsend. Kohus mõistis Townsendi ahistamises süüdi, määrates talle kahe aasta pikkuse vanglakaristuse.

Bennington oli tätoveeringute entusiast, ta kehal oli mitmeid tätoveeringuid. Ta reklaamis oma sõbra Sean Dowelli tätoveeringusalongi, Arizonas Tempes asuvat Club Tattood.