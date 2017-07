Linkin Parki laulja Chester Bennington sooritas enesetapu.

41-aastane laulja poos end üles Los Angelese maakonnas asuvas kodus, kirjutab TMZ. Tema surnukeha avastati neljapäeval veidi enne üheksat hommikul.

Chester oli abielus, tal on kuus last kahest erinevast abielust.

Laulja võitles aastaid alhoholi- ja narkosõltuvusega. Ta on varem öelnud, et on varem kaalunud enesetapu, kuna teda kuritarvitati lapsena vanema mehe poolt.

Chester oli väga lähedane sõber Chris Cornelliga, kes poos end üles tänavu mais. Täna oleks Cornell tähistanud 53. sünnipäeva.

Linkin Parkil oli aastate jooksul mitmeid suuri hitte, sealhulgas «Faint», «In the End» ja «Crawling».