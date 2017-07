Loe Chester Benningtoni südantmurdvat mälestuskirja Chris Cornellile, kes samuti enesetapu sooritas

41-aastane Bennington sooritas väidetavalt enesetapu poomise läbi, kirjutas TMZ. Samal moel lahkus Cornell tänavu maikuus.

Bennington kirjutas toona sõbrale emotsionaalse mälestuskirja, milles kirjeldas oma leina ja rääkis, kuidas Cornell teda inspireeris.

«Nägin eile õhtul und biitlitest. Ärgates kõlas mu peas «Rocky Raccoon» ja nägin oma naise murelikku nägu. Ta ütles mulle, et mu sõber on lahkunud. Mu pähe voolasid mõtted sinust ja ma nutsin. Ma nutan siiani, kurbusega, samuti tänulikkusega, et sain jagada sinu ja su perekonnaga väga erilisi hetki. Sa oled mind inspireerinud moel, mida sa poleks eales ette kujutanud. Su talent on ehe ja sellele pole võrdset. Su hääl oli rõõm ja valu, viha ja andestus, armastus ja südamevalu - kõik ühes. Ilmselt olemegi me kõik sellised. Sa aitasid mul seda mõista. Ma vaatasin just videot, kus sa laulsid biitlite lugu «A Day In The Life» ja mulle tuli meelde mu unenägu. Mulle meeldiks mõelda, et sa jätsid hüvasti oma moel. Ma ei suuda kujutada ette maailma, kus sind pole. Palvetan, et leiaksid järgmises elus rahu. Mõtlen armastusega su naise ja laste, sõprade ja pere peale. Aitäh, et lubasid mul olla osa sinu elust,» kirjutas Chester.