Kuum galerii! Top10: Eesti kõige seksikamad mehed!

Alar Ojastu - Eesti üks hinnatum koolitaja on mees kui kompvek - magus nii seest kui väljast!

Sergo Vares - vabakutseline näitleja ei ole ennast suures pildis viimasel ajal palju näidanud, seepärast lisasime ta meie ilusate meeste galeriid täiustama.

Tambet Tuisk - kes teenib leiba rohkem filmi- kui teatrinäitlejana, on naisi alati rabanud oma erilise karismaga

Marko Reikop - legendaarne saatejuht, kelle kommentaarid Eurovisiooni või Ringvaate otse-eetris on teinekord piinlikult teravad, ei jäta kedagi külmaks.

Rasmus Mägi - 25-aastane kergejõustiklane on vaieldamatult Eesti üks kompumaid sportlaseid.

Tanel Padar - Eesti esirokkar on teinud elus suure kannapöörde. Elupõletajast on saanud ontlik koolipoiss ja tervisliku eluviisi kummardaja - kiidame heaks!

Ragnar Klavan - maarjamaa kõige kuulsam vutimees, kes kuulub Liverpooli ridadesse teab, et tänapäeva jalgpallis loeb ka soeng ja välimus.

Mait Malmsten - Eesti Draamateatri hurmav näitleja on lavalaudadel olnud juba ligi 25 aastat!

Mart Müürsepp - Eesti Nuku- ja Noorteatri näitleja on stiilselt boheemlaslik ja leidis seepärast koha ka meie top 10 galeriis.

Henrik Sal-Saller - kui keegi mees on seksikas, siis on see Hendik Sal-Saller. Kas on see aktsent õpitud või päris, aga meile see meeldib!