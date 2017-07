Video ja pildid: vabasukelduja sukeldus ühe hingetõmbega kõige sügavama basseini põhja

Nery sukeldumise jäädvustas ta naine Julie Gautier, kes sukeldus kaasa akvalangi kasutamata, edastab mirror.co.uk.

Prantslasest vabasukelduja Gillaume Nery / GUILLAUME NERY / CATERS/Caters News Agency/Scanpix

35-aastase Nice’ist pärit mehe sõnul võttis ta sellise sukeldumise ette, kuna talle meeldib Veneetsia bassein, kuid tavaliselt eelistab ta sukelduda looduskaunites kohtades.

«Mulle see bassein meldib, selles on oivaline vabasukelduda hoolimata sellest, et tegemist on kunstliku veekoguga. Olin seal nagu ulmefilmi tegelane ja vesi oli nii selge, et tekkis taevas lendamise tunne,» lausus prantslane.

Nery sõnul oli basseinisukeldumine tavapärane sukeldumine koos rõhutõusuga.

Varasemalt on Nery püstitanud neli vabasukeldumise rekordit, ta suudab kopsutäie õhuga sukelduda kuni 126 meetri sügavusele.

Kuigi prantslane on kogenud sukelduja, ei sukeldu ta julgeoleku tagamiseks mitte kunagi üksinda, vaid tal on kaasas kas ta naine või sukeldujatest sõbrad.

«Olen vees alati mänguline, hüppan, jooksen, ronin ja lendan. Mulle tuim ujumine ei istu ja selle tõttu meeldib trikitamine. Olen nagu amfiibinimene, mitte sukelduja, kuid ka astronaut, keda ei piira gravitatsioon,» lisas Nery.

Paar tegi basseinisukeldumisest video, mis on väga populaarne.

