Video! Salakaameratega «kinni püütud» inimed, keda on tabanud nutiseadme haigus!

Telefoni liigkiindunuid ohustab moodne haigus - nutikael. Aina rohkem inimesi veedab töötades või meelelahutust nautides nutiseadme seltsis tunde. Kuid pikaajaline ühes asendis viibimine võib koormata selgroogu ja kaela.

USA seljakirurgi Kenneth Hansraji sõnul võib liigne nutiseadme kasutamine kahjustada selgroogu, kuna pea ei ole tavapärases asendis, vaid ette kallutatud. «Täiskasvanud inimese pea kaalub umbes 4–5 kilo. Kui pea on kallutatud umbes 15 kraadi ettepoole, siis surve lülisamba kaelaosale on juba umbes 12 kilo. 30 kraadi korral on surve umbes 18 kilo, 45 kraadi korral umbes 22 kilo ja 60 kraadi korral kuni 27 kilo,» kirjeldas Hansraj.

Kuna kasutame nutitelefone absoluutselt kõikjal – tööl, koolis, bussi oodates, jalutades ja mis siin salata, ka autot juhtides, siis see on muutunud liikluses ohuks ja põhjustanud palju liiklusõnnetusi. aastatel 2012-2014 kasutas 70% Eesti juhtidest roolis olles mobiiltelefoni ning 34% sattus sellel ajavahemikul ohtlikesse olukordadesse, mille põhjuseks oli telefoni kasutamine. Samuti mistahes navigatsiooniseadme kasutamine on suureks probleemiks ning 19% kõikidest liiklusohtlikest olukordadest oli seotud just GPS-iga.

Jagame teiega videot salakaameratega salvestatud inimestest, kes on telefoni kasutades end «ära unustanud».