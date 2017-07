Video: tagurpidine vihmavari on alustanud oma võidukäiku

Kui tavaliste vihmavarjudega võib ette tulla mitmeid probleeme, nagu näiteks tuul väänab seda ja pärast kasutamist jääb see tilkuma, siis erikonstruktsiooniga tagurpidise vihmavarju puhul neid probleeme ei ole.

Better Brella vihmavari / Kuvatõmmis/Youtube

Seda vihmavarju on lihtne avada nii maja- kui autouksest välja astudes.

Better Brella vihmavari / Kuvatõmmis/Youtube

See vari ei kaotas tugevas tuules oma vormi ega paindu, vaid kaitseb ikka vihma eest. Kinnitamata andmetel peab see vari vastu isegi 80 kilomeetrit tunnis puhuva tuulega.

Tagurpidisel vihmavarjul on kaks paari ribisid, mis tähendab seda, et lahtitegemine on libedam kui tavavihmavarjude puhul.

Lisaks on uue vihmavarju käepideme osa ergonoomiline, et seda oleks mugav käes hoida.

Tagurpidise vihmavarju varjuosa on kahekordsest materjalist ja tavapäraste vihmavarjude varjuosast suurem, selle mõõdud on 80 sentimeetrit korda 103 sentimeetrit.

See vihmavari on kasulik, kuna pärast vihma käes kasutamist ei tilgu vett põrandale. Kokku pannes jääb märg pool sissepoole ja kuiv pool väljapoole.

Toode kannab nime Better Brella, seda müüakse Amazonis hinnaga 24,95 dollarit.