Staarpoliitik Eerik-Niiles Krossi kaunis Kõue mõis on võlgades!

Reformierakondlasest riigikogu liikmele Eerik-Niiles Krossile kuuluva Kõue Mõis OÜ mullune majandusaasta aruanne on esitamata ning ettevõtte maksuvõlg ulatub 125 967 euroni.

«Maksuvõlg on tingitud mitmest asjaolust. Esmalt kindlasti sellest, et olen halb majandaja. Arvatavasti ka sellest, et maksan palgad välja enne kui maksud ehk olen parema meelega võlgu riigile kui töötajatele,» ütles Kross ERRile.

Peale selle on tema sõnul võlgade taga ka varem tehtud personalipoliitilised möödalaskmised, kuid alates eelmise aasta lõpust on paigas meeskond, millega ta on väga rahul.

Kõue Mõis / Teet Malsroos/Õhtuleht/Scanpix

Eerik-Niiles Kross sisenes majutusärisse aastal 2012 kui avas Kõue vallas asuva Kõue-Triigi mõisa. 1240. aastal ehitatud mõis on võitnud 2016. aastal World Boutique Hotel Award auhinna kui maailma kõige imepärasema sisekujundusega butiikhotell (World’s Most Inspired Design Hotel).