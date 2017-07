Video: poiss komistas, kukkus ja leidis miljoni aasta vanuse fossiili

Jude Sparks mängis koos venna ja sõpradega Las Crucese lähedasel kõrbeala, kui ta komistas maapinnast väljas olnud objekti otsa ja kukkus, edastab The Independent.

Üheksa-aastane Jude Sparks leidis stegomastodoni luud / Kuvatõmmis/Youtube

Poiss ja ta vend uurisid leidu ja arvasid, et tegemist on suure surnud lehma jäänustega. Poiste vanemad vaatasid samuti leiukohta arvates, et paika võib olla maetud elevant.

Pere tahtis mõistatuse lahendada ja kontakteerus New Mexico ülikooli bioloogi Peter Houdega, kes läks paika ja leidis, et seal on 1,2 miljoni aasta vanuse hiidsisaliku stegomastodoni kolju ja teisi luid. Stegomastodonid olid tänapäeva elevantide kauged esivanemad.

«Tegemist on erakordse leiuga, ebatavaliseks teeb selle asjaolu, et leidjaks on üheksa-aastane poiss. Ta komistas pinnale ulatunud kihva vastu,» sõnas Houde.

USAs on stegomastodoni luid leitud vähe, kogu maailmast on teada paarsada.

Stegomastodoni skeleti rekonstruktsioon USA Smithsonian instituudi muuseumis / wikipedia.org

Houde sõnul leidis poiss eelajaloolise looma luud möödunud aasta novembris. Tal kulus aega, et panna kokku meeskond, saada kaevamisluba, sest leid asus eramaal, otsida rahastajad ja väljakaevamised algasid mais.

«Oleme Jude Sparksile ja ta perele tänulikud, et nad sellisest leiust meile teada andsid. Kui nad oleksid leidu ise uurima hakanud, oleks nad oskamatusest võinud midagi kahjustada ja hävitada,» sõnas bioloog.

Houde sõnul pannakse leid hiljem välja New Mexico ülikooli zoloogiamuuseumisse.

Mis puudutab aga Jude Sparksi, siis tal tekkis suur huvi paleontoloogia ja eelajalooliste loomade vastu.