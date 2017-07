Pildid ja video: Islamiriigi võitlejad on Mosuli vanglas nagu silgud pütis

Palju džihadiste on surutud väikesesse ruumi, kus puudub ventilatsioon ja elekter ning õhutemperatuur on umbes 45 kraadi, edastab The Guardian.

Iraagi armee poolt kinnivõetud Islamiriigi võitlejad Mosuli vanglas / Bram Janssen/AP/Scanpix

Iraagi armee esindajate sõnul ei saa vangistatud võitlejatesse suhtuda nagu inimestesse, kuna tegemist on julmuritega, kes on võimelised tapma ka lapsi.

«Nad peavad olema «põrgus», kuna nad on terroristid, kes külvavad hirmu ja vägivalda ning selle tõttu on surma ära teeninud,» teatasid Iraagi ohvitserid.

Mosuli vangla kitsastes oludes viibib praegu 370 vangi, kuid viimase kolme kuu jooksul on sealt läbi käinud üle 1150 vangi, neist 540 saadeti Bagdadi.

Iraagi tervishoiutöötajate sõnul peaksid armee esindajad arvestama sellega, et kui on palju vange koos, võivad hakata levima haigused.

Mosuli arstide sõnul ongi suurel osal vangidest mõni terviseprobleem, neil on nahahaigusi ja jalgade paistetust, kuna nad ei saa värske õhu ega päikese kätte. Jalgade probleemid on tekkinud liikumatusest, sest nad peavad enamiku aja istuma.

Veel 2800 Islamiriigi ridades võidelnut on Mosuli lähedases Qayara õhujõudude baasis ja veel sadu väiksemates kinnipidamiskohtades.

Iraagi armee sõdur hoones, mis varem oli Islamiriigi käes ja milles nüüd on vangistatud džihadistid / ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS/Scanpix

islamiriigi võitlejatelt konfiskeeritud pommivalmistamismaterjalid / ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS/Scanpix

Lääne ajakirjanike arvates ei ole Iraagi armee poolt vangistatutest mitte kõik džihadistid, vaid nende seas on ka tavalisi mehi, kes on valel ajal vales kohal olnud ja selle tõttu vangi langenud.

Vangid sõnasid neid intervjueerinud uudisteagentuuri Associated Press ajakirjanikele, et enamik neist soovib surra, sest tingimused on kohutavad.

Iraagi peaminister Haider al-Abadi olevat teadlik, et Iraagi armee rikub vangide õigusi, kuid tegemist olevat siiski erandjuhtumitega ning süüdlased saavad karistada.

Iraagi armee sõdurid valvamas hoonet, kus hoitakse Islamiriigi võitlejaid / ALKIS KONSTANTINIDIS/REUTERS/Scanpix

Islamiriik vallutas 2014. aastal alasid nii Iraagis kui Süürias, kus kuulutati välja kalifaat. Iraagi armee on suure osa Islamiriigi käes olnud territooriumist tagasi vallutanud, kaasa arvatud Mosuli. Militaarekspertide hinnangul tegelevad Iraagi sõdurid kättemaksuga, piinates nende kätte langenud džihadiste.

«Islamiriigi võitlejad ei halastanud meile, miks me peaksime neile halastama. Hammas hamba, silm silma vastu, sest nad tapsid minu perekonna,» teatas Iraagi armee ohvitser, kes soovis jääda anonüümseks.

Iraagi armee sõdurid tunnistasid lääne meediale, et Mosuli tagasivallutamisel ei andnud nad Islamiriigi võitlejatele armu, vaid hävitasid neid niipalju kui said.

Iraaklasi on varasemal ajal võimude poolt piinatud ja tapetud ning Islamiriigi saabudes nad liitusid paljud selle rühmitusega, hakates varasema ülekohtu eest kätte maksma.

Islamiriik külvas hirmu, tappes nii politsenikke, sõdureid kui tsiviilisikuid.

Inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch esindaja Belkis Wille sõnul on iraaklased juba aastakümneid kannatanud vägivalla all ja sellest surnud ringist väljumine on raske.