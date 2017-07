Sekspomm Merlyn Uusküla käis klubis juba 11 aastaselt!

«Ööklubi Seitsmes Taevas on ilmselt esimene ööklubi, kus ma üldse kunagi sisse astunud olen ja vanus võis olla umbes 11-aastane. Nimelt käisime kunagi perega väga pikki aastaid puhkamas Käsmus ja Võsu kandis ning seal sai veedetud ka palju jaanipäevasid. Tol ajal 90-ndate oli ööklubi Seitsmes Taevas vastavanud tutikas ööklubi Võsul, mis meelitas ukse taha kilomeetrised järjekorras ja sellest kohast kõik rääkisid nii Käsmus, Võsul kui ka Tallinnas. Me lastega ilmselt käisime vanematel nii kaua peale, et me tahaks näha, mis on siis see seitsmes taevas klubi ja siis vist oligi äkki jaaniööl, kui kogu suurema seltskonnaga klubisse läksime, kuna kuulsime, et sel õhtul tehtu erand ja lapsed said ka klubisse sisse (loomulikult koos vanematega). Kuidagi läbi tutvuste saime seal ukselt kohe järjekorrata sisse ja siis nägingi elus esimest korda, milline on nn suurte pidu. Korralik klubitümm oli põhjas, valgus sähvis ja kõik tantsisid. Kui ma ei eksi, siis sel hetkel kui klubisse sisse astusin, mängis Dr. Alban «It's My life».

Arvan, et me seal väga pikalt sees olnud, kuna see oli väga ülerahvastatud ja eks see minek rohkem vist üldse laste peale käimisel ette võeti. Aga saime sealt kõva elamuse, kuidas suured peol käivad. Hetkel on seitsmes taevas küll juba uuendusi läbi teinud, kuid minigid paigad klubis on minumeeelst üsna sarnased, kui kunagi üle 20 aasta tagasi, et usun, et need, kes pärisel sel ajal täisealised olid on sellest klubist nii mõndagi põnevat rääkida ja meenutada.»