Sõbrad koguvad toetusi varalahkunud kirjaniku Margus Karu lasteraamatu avaldamiseks

Grupp Margus Karu lähedasi on nüüd koondunud, et teos välja anda. Raamatut illustreerib Britt Samoson, kes oli Margusega juba pikalt raamatut ühiselt kokku pannud. Teose avaldamiseks otsitakse toetust Hooandja projekti kaudu. Projektile on õla alla pannud ka ridamisi tuntud inimesi: Lenna Kuurmaa, Evelin Võigemast, Jim Ashilevi, Marilyn Jurman, Eia Uus, Märt Pius ning Saara Kadak.

Raamatu müügist saadav tulu läheb loodavasse Margus Karu sihtasutusse, mis suunab tekkivad vahendid heategevusse. Luuakse Margus Karu fond, mis hakkab iga-aastaselt välja andma noore talendi auhinda ning toetama vaimse tervisega seonduvat teavitustööd.

Kaunite illustratsioonidega täidetud raamat sobib ettelugemiseks nii lastele, kellele meeldib kuulata unejutte, kui ka neile, kes juba ise loevad. Metafooride küllase teosena sobib raamat ka noorukitele ning täiskasvanutele, kes võivad sellest leida inimolemust illustreerivaid kujundeid ning viiteid väljakutsetele, mida elu pakkuda võib. Seega, kuigi tegemist on esmajoones lasteraamatuga, on selle ampluaa oluliselt laiem kui pealtnäha tunduda võib.

Kirjanik Margus Karu lahkus meie seast 5. juunil 2017.