Video: optiline illusioon tekitas õhus hõljuva linnu

Tegemist ei ole siiski linnuga, kes liigub aegluubis ja suudab tiibu liigutamata õhus püsida, vaid kaamera tekitatud optilise illusiooniga.

Optiline illusioon õhus hõljuvast linnust / Kuvatõmmis/Youtube

Selles juhtumis vastas kaamera kaadrisagedus ehk mitu kaadrit sekundis tehakse ja säriaeg linnu tiivaliigutamise kiirusele. Videoklipi lõpus on lindu näha äralendamas ehk tiibu kasutamas.

Samasugust kaadrisageduse ja säriaja efekti on kasutatud ka helikopterite puhul ning ka need on nagu õhus hõljunud.