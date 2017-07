Video: hispaaniakeelne laul «Despacito» on kõige striimitum pala

CNNi teatel jõudis see pala kuulajateni pool aastat tagasi, kuid eile sai temast läbi aegade kõige striimitum laul.

«Despacito» kannab ette Puerto Rico laulja Luis Fonsi ja reggae laulja Daddy Yankee, kuid sellest on ka remix Justin Bieberiga.

Luis Fonsi (paremal) ja Daddy Yankee / Kuvatõmmis/Youtube

Universal Music latin Entertainment teatel on nimetatud laulu kogu maailmas striimitud 4,6 miljardit korda.

«Despacito» on mitmete muusikaedetabelite esimene, mis on hispaaniakeelse laulu kohta väga hea tulemus, sest tavaliselt «ruulivad» eesotsas ingliskeelsed palad.

«Striimimine aitab kogu maailmas publikuga kontakte luua, selle abil jõuab muusika kõikjale. Mulle on suur au, et «Despacito» on läbi muusikaajaloo kõige striimitum laul,» sõnas laulja Fonsi.

Luis Fonsi / ADM/Capital Pictures/ADM/Capital Pictures/Scanpix

Eelmine kõige striimitum pala oli Justin Bieberi «Sorry» ja see koos remiksidega on alates 2015. aastast mängitud 4,38 miljardit korda.

Striimimise (inglise keeles streaming) ehk voogedastuse puhul saab muusikat kuulata otse serverist seda alla laadimata.