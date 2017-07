Türgi 4000-aastasel kannul on esimene smaili

Türgi ja Itaalia arheoloogid on viimasel seitsmel suvel uurinud Türgi-Süüria piiri lähedast ala, kus sajandeid tagasi asus hetiitide linn Karkemish, edastab The Independent.

Itaalia Bologna ülikooli arheoloog, väljakaevamisi juhtiv Nicolo Marchetti sõnas, et nad ei ole seitsme aasta jooksul varem midagi sellist leidnud.

«Tegemist on maailma vanima smailiga, samuti on kann, millel emotikon on, selle piirkonna teistest keraamikaleidudest erinev,» teatas arheoloog.

Türgist leitud iidsel kannul on smaili / archaeology.com

Smaili / wikipedia.org

Matmispaigast leitud smailiga kann oli algselt valget värvi, sellel on suur alumine osa ja kitsas kaelaosa.

Arheoloogi hinnangul kasutati seda kannu millalgi 1700 eKr ja selles hoiti šerbetti, mis on idamaine karastusjook vürtsidega maitsestatud puuviljamahlast ja meest.

Türgi meedia teatel leidsid arheoloogid kannult smaili alles pärast seda, kui kann oli laboratooriumis puhastatud ja seda hakati konserveerima.

Iidset smailiga kannu saab edaspidi näha Gaziantepi arheoloogiamuusuemis.

Türgi asuvat Karkemishit hakati uurima juba 20. sajandi alguses, kui seal tegi 1911 – 1914 väljakaevamisi Araabia Lawrence, kes oli Briti arheoloog ja diplomaat Thomas Edward Lawrence.

2018. aastal avab Türgi kultuuri- ja turismiministeerium seal avabaõhumuuseumi.

Hetiidid olid indoeuroopa rahvad, kes lõid umbes 2500 eKr oma riigi, mis ulatus tänapäeva Kreekast Egiptusesse, Türki ja Süüriasse.

Vanade allikate teatel leidis 605. aastal eKr Karkemishis aset lahing liitlaste Egiptuse ja Assüüria ning Babüloonia, Pärsia ja Sküütia armeede vahel.

Pronksiajastul lagunes hetiitide suurriik mitmeks väiksemaks riigiks, need neelas umbes 1178 eKr alla Assüüria impeerium.

Smaili (inglise smiley) on naeratuse graafiline kujutis. Selle kollase naerunäo leiutas graafik Harvey Bell 1963. aastal. Nüüdseks on see kujutis eketroonilises suhtluse väga levinud.