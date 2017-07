Päris piinlik! Laura Põldvere ajas kaks Marti segamini!

«Mul on siiamaani see lugu meeles ja ma räägin seda aeg-ajalt inimestele, kes kardavad esinedes vigu teha. Kui olin 15-16-aastane, siis oli meil kontsert Estonian Dream Big Bandiga raadiomaja esimeses stuudios. Laulsin duetti koos Mart Mardisaluga... Selline nooruke tütarlaps, harjumatu olukord,» meenutas Laura.

«Siis Mart Mardisalu ütles, et aplaus! Laura Põldvere! Siis mõtlesin, et mida ma tegema pean. Arvasin, et pean teda ka tutvustama. Võtsin end kokku ja teatasin, et aplaus! Mart Sander! Kujutate ette, kogu saal oli äkki vaakumvaikuses... Ja korraga hakkasid kõik naerda möirgama,» muigas Laura.

Laura ütleb nüüd, et kui oskad enda üle naerda, siis selline juhtum on hea asi, mida teistele rääkida.

