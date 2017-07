Aaron Carter ulgus vahelejäämist selgitades nutta: ma ei joo üldse!

29-aastane endine lapstäht peeti kinni laupäeval ning samuti temaga viibinud tüdruksõber Madison Parker.

Carter väidab, et ta vingerdas teel tasakaalustamata autorastaste pärast. Marihuaanat kasutab ta enda sõnul ärevushäire ravimiseks.

«Keegi helistas politseisse, et ma vingerdasin teel ohtlikult, ja seda väidab ka politseiraport. Kuid mu autorattad olid tasakaalust väljas ja ma läksin AutoZone'i, et uurida, kas nad saaksid seda parandada. Üks mootorrattur ütles neile, et ma vingerdasin üle kogu tee, kuid uue rehvi tõttu oli velg natuke viltu!» seletas Carter pisaraid pühkides.

Aaroni sõnul oli politsei tuleks tema jaoks täielik üllatus.

«Nad tirisid mind jõuliselt välja. Astusin välja. Ütlesin, et tahan kasutada õigust rääkida oma advokaadiga, kuid nad ei teinud kuulmagi. Nad küsisid: «Kas autos on midagi illegaalset?» Ütlesin, et mul on autos marihuaanat. Üritasin politseinikule olukorda selgitada. Ta ütles: «Sa oled porfessionaal, eks? Mina olen ka professionaal, nii et ole vait.» Ja mina vastasin, et okei,» seletas Aaron.

Aaron Carter / Scanpix

«Ma ei tarbi üldse alkoholi! Aeg-ajalt võtan lonksukese õlut, kuid ma ei saa meditsiinilistel põhjustel kangemat alkoholi tarvitada. Ma pean jooma kõige lahjemat õlut,» ütles mees.

Aaron seisab täielikult oma selgituse taga ja on oma sõnade tõestuseks valmis läbima valedetektori testi.

Kummalisel kombel ei maininud Aaron intervjuus aga seda, et ta keeldus vahistamise ajal kainustestist.