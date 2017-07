Daam punases! Hertsoginna Catherine muutub kleidivalikutes järjest julgemaks!

35-aastane Kate kandis Saksamaal punast Alexander McQueeni kleiti, mis maksab 1453 naela, ning Prada kingi.

Hertsogina Catherine ja prints William / Scanpix

Prints William ja hertsoginna Catherine külastasid kolmapäeval Berliinis Briti suursaadiku residentsis toimunud pidu, millega tähistati kuninganna sünnipäeva.

Prints avaldas oma kõnes soovi, et Suurbritannia ja Saksamaa jääksid hoolimata Brexitist lähedasteks sõpradeks.

Hertsogina Catherine ja prints William / Scanpix

«Ühendkuningriikide ja Saksamaa vaheline suhe on väga tähtis. See on aastatepikkuse ühise töö tulemus ja jätkub hoolimata Briti hiljutisest otsusest lahkuda Euroopa Liidust. Olen kindel, me jääme kindlateks sõpradeks. Ühendkuningriigid ja Saksamaa jagavad uhkusega samu väärtuseid. Täna on meie suurimaks huviks rahu ja õitseng Euroopa kontinendil, kuhu me mõlemad kuulume,» kõneles prints William.